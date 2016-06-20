Üst turu beraberlik getirdi

EURO 2016 A Grubu maçında İsviçre ile Fransa 0-0 berabere kaldı. Stade Pierre Mauroy'da oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmazken taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Bu sonuçla Fransa, grubu 7 puanla lider, İsviçre ise 5 puanla 2. sırada yer alarak bir üst tura yükselmeyi başardılar.

İki takım mücadeleye şu 11’lerle çıktı:

İsviçre: Sommer, Lichtsteiner, Schär, Djourou, Rodriguez, Behrami, Dzemaili, Xhaka, Shaqiri, Embolo, Mehmedi

Fransa: Lloris, Jallet, Rami, Koscielny, Evra, Cabaye, Sissoko, Pogba, Coman, Griezmann, Gignac