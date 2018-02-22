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Üst rütbeli subayların imamı olduğu öne sürülen 'FETÖ' mensubu askerlik yaparken yakalandı

Operason İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleşmişti

22 Şubat 2018 14:08

Adana'da İncirlik Hava Üssü, Piyade Tümen Komutanlığı ve Jandarma Bölge Komutanlığı'ndaki 'FETÖ' mensubu üst rütbeli subaylara imamlık yaptığı ileri sürülen beden eğitimi öğretmeni, İstanbul'da asteğmen olarak askerlik yaparken yakalanıp tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü ‘FETÖ/PDY’ye karşı 10 Şubat’ta Adana merkezli İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Siirt ve Zonguldak’ta 45 zanlının yakalanması için yapılan eş zamanlı operasyonda 39 kişiyi yakaladı. Zanlılardan beden eğitimi öğretmeni A.Y., İstanbul’da ‘asteğmen’ olarak vatani görevini yaparken yakalandı.

Zanlının silahlı terör örgütü ‘FETÖ/PDY’nin de ‘kripto imamı’ olduğu ileri sürüldü. A.Y.’nin Adana’da başta İncirlik Hava Üssü’nde konuşlu 10. Tanker Üs Komutanlığı olmak üzere 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı ve Jandarma Bölge Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığında görev yapan üst düzey subayların imamı olduğu da iddia edildi. Üst düzey rütbeli askerlerle sohbet toplantıları organize eden A.Y.’nin dikkat çekmemek için gözden uzak evlerde toplantıları yaptığı öğrenildi. A.Y.’nin sadece emekli olan babasının üzerine kayıtlı olan cep telefonuyla değil, aynı zamanda kime ait olduğu henüz tespit edilemeyen 2 farklı GSM operatörüne ait hat üzerinden ‘ByLock’ kullandığı tespit edildi. Tam üç ayrı cep telefonuyla ‘ByLock’u aktif olarak kullanan A.Y., emniyetteki sorgusunda susma hakkını kullandı. Zanlı, sevk edildiği adliyede ‘Etkin Pişmanlık Yasası’ndan faydalanmak istediğini söylese de tutuklandı.

A.Y.'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Adana'da sözde sıkıyönetim başkanı olarak atanan ve yüzlerce kişinin şehit edilmesine hava ikmal uçaklarını kaldırarak yardım eden dönemin İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Bekir Ercan Van ile de bir bağlantısı olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

Aynı operasyonda gözaltına alınan gelir uzmanları A.G.D, F.Y. ve A.T.’nin de yakınları adına çıkarttıkları cep telefonu hattından ‘ByLock’ kullandıkları tespit edilirken, yine polise yakalanmamak için büyük bir gizlilik içinde hareket edip kendilerini gizlemeyi başardıkları öğrenildi.  Emniyetteki sorguları tamamlanan zanlılardan A.T. tutuklanırken, ‘Etkin Pişmanlık Yasası’ndan faydalanan A.G.D. ve F.Y. ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakıldı.

 

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