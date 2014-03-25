Üst mahkeme itirazı reddetti, 17 Aralık iddianamesi savcıya iade edildi

Daha önce İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından savcıya iade edilen 17 Aralık iddianamesi, itiraz edilen üst mahkeme tarafından da iade edildi.

17 Aralık Rüşvet ve Yolsuzluk Soruşturması kapsamında, aralarında Fatih Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 31 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “usûl eksiklikleri" gerekçesiyle savcıya iade edilmesine savcılığın yaptığı itiraz üst mahkemece reddedildi. Dosya, savcı Ekrem Aydıner'e iade edildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Cem Tursun’un haberine göre, üç ayrı soruşturmayla ilgili ilk iddianame geçen hafta düzenlendi.

Fatih Belediyesi çalışanlarının da aralarında bulunduğu 31 şüpheli hakkında, “rüşvet almak ve vermek; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamaları yöneltildi. Soruşturma kapsamında, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in de aralarında bulunduğu 100 kişi hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

İddianame savcıya iade edildi

Cumhuriyet Savcısı Ekrem Aydıner tarafından hazırlanan iddianame, Başsavcı Vekilili'ğinin onayından sonra, İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ancak mahkeme, “Usûl eksiklikleri var" gerekçesiyle iddianameyi savcıya geri iade etti. Savcı Ekrem Aydıner ise ret kararına karşı bir üst mahkemeye itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi de savcının itirazını reddetti. Dosya, savcı Ekrem Aydıner'e geri iade edildi.