-Üst geçitte "keçili" eylem ANTALYA (A.A) - 17.10.2011 - Antalya'da mahallerindeki üst geçidin yürüyen merdivenlerinin 30 aydır çalışmamasına tepki gösteren bir grup mahalle sakini yanlarına aldıkları keçilerle Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın'ı protesto etti. Evliya Çelebi Caddesi'ndeki yürüyen merdivenin aylardır çalışmadığını belirten Etiler Mahallesi'nden bir grup vatandaş, yanlarında getirdikleri 3 keçiyi üst geçide çıkararak bir süre yürüttü. Mahalle Muhtarı Mehmet Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, üst geçide ait yürüyen merdivenin 30 aydır çalışmadığını, sorunu Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bildirmelerine rağmen taleplerine cevap alamadıklarını kaydetti. Çeşitli eylemlerle belediyenin dikkatini çekmeye çalıştıklarını belirten Öztürk, ilk olarak pankart asarak durumu protesto ettiklerini, daha sonra imam getirterek merdivenin açılması için dua ettiklerini, son eylemlerinde de yürüyen merdivenin yanına bir eşek getirdiklerini anlattı. Tüm bu eylemlere rağmen sorunun çözümüne yönelik bir gelişme olmadığını ifade eden Öztürk, bugünkü eyleme ise keçi getirdiklerini belirterek, ''İnatla merdivenimizi çalıştırmayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın'a bir kez daha mesaj vermeye çalıştık'' dedi. Geçen yıllarda su baskınları yaşanan mahallede botlu eylem yaptıklarını ve bu eylemin ardından mahalledeki alt yapı sorununun çözüldüğünü de anlatan Öztürk, ''Bu iş artık keçi inadına döndü. Onu göstermek için keçi getirdik'' diye konuştu. Öztürk, taleplerine yanıt alamamaları halinde eylemlerini sürdüreceklerini bildirdi. Üst geçidi kullanan vatandaşlar da, yürüyen merdivenin çalışmamasına tepki gösterdi. Polisin, geniş güvenlik önlemi aldığı eyleme katılanlar daha sonra olaysız şekilde dağıldı.