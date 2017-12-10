Üst geçit isteyen mahalleli çevre yolunu trafiğe kapattı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA\'da mahallelerinden geçen çevre yolunda sürekli kazaların yaşandığını belirtip, bölgeye üst geçit yapılmasını isteyen yaklaşık 100 kişilik grup, Yakın Doğu Çevre Yolu\'nu trafiğe kapatıp, eylem yaptı.

Merkez Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Mahallesi sakinleri, Yakın Doğu Çevre Yolu\'nda sürekli kazaların olduğunu belirterek, yolu çift taraflı trafiğe kapattı. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 100 kişilik grup, bölgede sürekli kazaların yaşandığını belirterek, üst geçit yapılmasını istedi. Grup, üst geçit yapılmasına ilişkin verilen sözlerin de yerine getirilmediğini öne sürdü.

Bölgeye gelen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Altınsoy, mahalle sakinleriyle görüştü. Üst geçit yapılacağı sözünü alan mahalleli, yaklaşık bir saat sonra eyleme son verdi.

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