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Üst geçit duvarına çarpan TIR'ın sürücüsü öldü

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da üst geçit duvarına çarpıp devrilen TIR'ın şoförü Adem Yılmaz (53) hayatını kaybetti

31 Ekim 2018 20:13

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'da üst geçit duvarına çarpıp devrilen TIR\'ın şoförü Adem Yılmaz (53) hayatını kaybetti.
Kaza, Kütahya- Eskişehir karayolunun 20\'nci kilometresindeki Ilıca kavşağında meydana geldi. Eskişehir yönüne giden Adem Yılmaz, yönetimindeki 41 B 0537 plakalı TIR ile virajı alamayarak araç üst geçit duvarına çarptı. Devrilen TIR\'ın şoförü Yılmaz, araçtan fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Yılmaz\'ın cesedi otopsi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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