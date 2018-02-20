Üst geçit altında kamyonetin çarptığı kadın öldü

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA) - ARTVİN\'de üst geçidi kullanmak yerine altından yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Şefika Yalçın (80) kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, bu sabah saatlerinde Çayağzı mahallesi üst geçit altında meydana geldi. Üst geçidin altından yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan Şefika Yalçın\'a, A.E.\'nin kullandığı 08 DD 560 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Şefika Yalçın yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil\' ekipleri yaralı kadını ambulansla Artvin Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Şefika Yalçın hastanede yaşamını yitirdi.

Kamyonet sürücüsü A.E. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



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