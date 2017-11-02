Üst geçidin ayağına çıkıp, kendini yakmaya kalktı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da işsiz olduğu için bunalıma girdiği öne sürülen 26 yaşındaki Mehmet Nuri S., çıktığı yaya üst geçidinin ayağında, üzerine döktüğü benzinle kendini yakmaya kalkıştı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi, 100. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan yaya üst geçidinde meydana geldi. İşsiz olduğu için bunalıma girdiği öne sürülen Mehmet Nuri S., elinde benzin bidonuyla üst geçidin ayağına çıkıp üzerine benzin döktü. Çevredekiler, durumu polis itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürü Yardımcısı Bora Ağırtıcı, yaklaşık 45 dakika boyunca genç adamı ile konuşup ikna etmeye çalıştı. Ağırtıcı, yardım etme sözü verip Mehmet Nuri S.\'yi bulunduğu yerden indirdi. Sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavisi yapılan Mehmet Nuri S., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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