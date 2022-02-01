Üst düzey Türk yetkili: Erdoğan perşembe günü Ukrayna'da Zelenski ile görüşecek, Putin'in Olimpiyatlar'dan sonra Türkiye'ye gelmesi için plan yapılıyor

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 3 Şubat perşembe günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ile görüşmek üzere Ukrayna'ya gideceği belirtildi.

Reuters'a konuşan üst düzey Türk hükümet yetkilisi, görüşmenin hedefinin Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimi düşürmek olduğunu belirtti.

İsminin paylaşılmasını istemeyen yetkili, "Erdoğan, Zelenski'ye bölgede barışın korunması ve sıcak bir çatışma çıkmasını önlemeye dair mesajlar verecek" dedi.

Kaynak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Pekin'de düzenlenecek Kış Olimpiyatları'ndan sonra Türkiye'yi ziyaret etmesi için planlar yapıldığını belirtti. Kış Olimpiyatları 4-20 şubat arasında gerçekleşecek.

Yetkili, "İki görüşmenin de Rusya ve Ukrayna arasındaki tansiyonun düşmesinde rol oynamasını bekliyoruz" diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov geçen hafta Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini kabul ettiğini, Covid durumu ve programı uygun olduğunda Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.