Üst düzey Rus milletvekili: Rusya, sonsuza kadar Ukrayna'nın güneyinde kalacak

T24 Dış Haberler

Rusya Parlamentosu'nun üst düzey yetkililerinden Andrey Turçak, Rusya'nın "sonsuza kadar" Ukrayna'nın güneyinde kalacağını söyledi.

İktidardaki Birleşik Rusya partisinden yapılan açıklamaya göre Turçak, Rus işgalindeki Ukrayna şehri Herson'a gitmeden önce, "Rusya sonsuza kadar burada kalacak. Bu konuda şüphe yok. Geçmişe dönüş olmayacak" dedi.

Turçak, "Bu bölgede beraber yaşayacağız, bu zengin bölgeyi; tarihi ile zengin olan, insanıyla zengin olan bu bölgeyi geliştireceğiz" diye konuştu.

AFP'nin aktardığına göre bu vesileyle ilk defa üst düzey bir Rus yetkili, Moskova'nın Ukrayna topraklarında kalma niyetini açıkça dile getirmiş oldu.

Turçak aynı zamanda gıda, ilaç ve temel ihtiyaçlar için Herson'da bir insani yardım merkezi kurulacağını ifade etti.

Herson, Ukrayna 24 Şubat'ta Rusya işgalini başlattıktan sonra düşen ilk büyük Ukrayna şehri olmuştu.

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