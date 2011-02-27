-ÜST DÜZEY LİBYALI YETKİLİLERİN VİZELERİ İPTAL WASHINGTON (A.A) - 27.02.2011 - ABD, üst düzey Libyalı yetkililer ve ailelerinin vizelerini iptal etti. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, yayımladığı açıklamada, Libya'daki Kaddafi rejiminin üst düzey yetkililerinden yeni başvuru da kabul etmeyeceklerini belirtti. Clinton, "ABD'nin, Libya hükümetini insan hakları ihlallerinden sorumlu tutmak ve uluslararası toplumdan buna güçlü bir cevap verilmesi için hızla yeni adımlar attığını" ifade etti. ABD, önceki gün de Libya lideri Muammer Kaddafi yanlılarının hesaplarını dondurmuş ve mali ambargo uygulamaya başlamıştı. ABD ayrıca Libya ile arasındaki sınırlı savunma ticaretini askıya almıştı.