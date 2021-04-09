Üst düzey Kremlin yetkilisi: Doğu'da çatışmaların çıkması Ukrayna için sonun başlangıcı olur

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Rusya devlet başkanlığı ofisinin üst düzey yetkililerinden Dimitri Kozak, Ukrayna'nın doğusunda büyük çatışmaların meydana gelmesinin eski Sovyetler Birliği için sonun başlangıcı olabileceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Kozak, "Ukrayna'nın içinde de yapılan şu değerlendirmeyi destekliyorum; çatışmaların başlaması Ukrayna için sonun başlangıcı olur" diye konuştu.

RIA Novosti'nin aktardığına göre internet üzerinden gerçekleştirilen bir sohbete katılan Kozak, "Bu kendilerine verdikleri bir zarar olur. Kendilerini bacaktan değil, surattan vurmuş olurlar" dedi.

Putin'e en yakın isimlerden olan Kozak, Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların boyutuna göre Rusya'nın "doğudaki Rus vatandaşlarına yardım etmeye gitmesi gerekebileceğini" ifade etti.

Rusya geçen haftalarda Ukrayna sınırına asker yığınağı yapmaya başlamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski bu hafta çatışmaların bitmesinin tek yolunun Ukrayna'nın NATO'ya üye olması olduğunu ifade etmişti.

Perşembe günü bir Ukrayna askeri daha ayrılıkçıların topçu ateşi sonucunda hayatını kaybetti. Ukrayna Ordusu, son 3 günde 5 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Zelenski bu yıl toplam 24 askerin öldürüldüğünü ifade etti.