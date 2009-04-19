Üst düzey ETA lideri Fransa'da yakalandı

İspanya'da, Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ayrılıkçı ETA örgütünün önde gelen askeri liderlerinden biri olduğu sanılan Jurdan Martitegi, Fransa'nın güneybatısında yakalandı.



İspanyol basınındaki haberlerde, İspanyol ve Fransız güvenlik güçlerinin Perpignan'da düzenlediği ortak operasyon sırasında, Jurdan Martitegi ile birlikte 2 ETA üyesinin daha yakalandığı kaydedildi.



İspanya'nın kuzeyindeki Bask bölgesinde bulunan Alava'da da Fransa'daki operasyonla eşzamanlı bir operasyon düzenlendiği belirtilen haberlerde, bu operasyonda da 3 kişinin daha yakalandığı bildirildi.



28 yaşındaki Martitegi'nin ETA'nın 8 Aralık 2008'de Fransa'da yakalanan askeri lideri Aitzol Iriondo'nun yerine geçtiği tahmin ediliyor.

