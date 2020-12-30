Üst düzey danışmanın Le Pen'in yeğeniyle yediği yemek tartışmalara neden oldu: Macron aşırı sağı kazanmak mı istiyor?

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un en yakın danışmanlarından Bruno Roger-Petit'in aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen'in yeğeniyle geçen aylarda bir restoranda yediği yemek tartışmalara neden oldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Elysee Sarayı'nda üst düzey danışmanlık yapan Roger-Petit, ekim ayında Paris'te bir restoranın özel odalarından birinde Le Pen'in yeğeni Marion Marechal ile buluştu. Macron hükûmetinin son aylarda gündeme getirdiği tepki çeken küresel güvenlik yasası ve İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele adımları da düşünülerek bu görüşmenin de Macron'un aşırı sağcı seçmeni kazanma çabaları olarak görüldü.

Le Monde'un ortaya çıkardığı görüşmeyle ilgili olarak açıklama yapan danışman Roger Petit, görüşmenin tamamen kişisel kararı olduğunu söyledi. Marechal ise bir aracı üzerinden kendine görüşme talebi geldiğini söyledi. Marechal "Milletvekilliği yaptığım dönemde bana Nazi diyen kişinin kim olduğunu görmek istedim" dedi.

Görgü tanıkları, Elysee Sarayı Danışmanı Roger-Petit'in restoranda yenen yemeğin parasını ödediğini söyledi.

Marechal, eskiden ismi Front National olan daha sonra Rasseblement National (RN) adını alan aşırı sağcı partiden milletvekilliği yapıyordu.