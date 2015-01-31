Üst düzey bürokratlara 4 yıl sınırı

Hükümetin TBMM Genel Kurulu’na sunacağı önergeyle, Başbakanlık ve bakanlıklar dahil tüm kurumlardaki daire başkanlarının üstündeki bürokratlar 4 yıl görev yapabilecek. Görevden alınan bürokrat, mahkeme kararıyla bile görevine dönemeyecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Benimle gelen benimle gider” diye ifade ettiği üst düzey bürokratların görev süreleri 4 yılla sınırlandırılıyor. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, TBMM’de önce alt komisyonda, sonra da üst komisyonda AKP milletvekilleri tarafından verilen ve son anda çekilen önergenin genel kurulda yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. Düzenlemeyle, Türk Silahlı Kuvvetleri dışındaki; Başbakanlık ve bakanlık müsteşarları dahil olmak üzere tüm kamu kurumlarında çalışan daire başkanı ve üzerindeki bürokratların görev süresi 4 yılla sınırlanacak. Bürokratlar, 4 yıllık süre dolmadan görevden alınabilecek.

Önerge verildi

Konuyla ilgili olarak AKP milletvekilleri tarafından TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşülen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili torba yasa tasarısının hem alt komisyon hem de üst komisyon aşamasında önerge verildi. Alt komisyonda AKP Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş ve Kilis Milletvekili Fuat Karakuş imzasıyla verilen önergenin, görev süresini 4 yılla sınırlayan birinci bölümü sonradan geri çekilerek, görevden alınan bürokratların belirlenen kadrolara otomatik olarak atanmasını düzenleyen bölüm bırakıldı. Üst komisyonda ise daha önce geri çekilmiş bölüm eklenerek, önerge Muzaffer Yurttaş imzasıyla yeniden verildi, fakat sonra bu da geri çekildi. Önergenin, tasarının genel kuruldaki görüşmeleri sırasında yeniden verilmesi bekleniyor.

Önergeyle, görev süresi dolan veya görevden alınan bürokratların atanacağı kadrolar da düzenleniyor. Bu yolla görevden alınan bürokratların eski görevlerine dönmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Daire başkanı ve üstünü kapsıyor

Geri çekilen önerge uyarınca, görev süreleri 4 yıl ile sınırlanacak bürokrat kadroları şöyle:

-Başbakanlık, bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların merkez teşkilatında ek göstergesi 6 bin 400 ve daha yüksek tespit edilen yönetici kadrolar,

-Merkez teşkilatında genel müdür yardımcısı, birinci hukuk müşaviri, daire başkanı, grup başkanı, yükseköğretim kuruluşlarının genel sekreter ve genel sekreter yardımcısı ile ek göstergesi genel müdür yardımcısı düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen kurum, kurul ve birim başkanı, kurum, kurul ve birim başkan yardımcısı unvanlı kadrolar,

-Taşra teşkilatındaki il ve bölge teşkilatlarının en üst yöneticisi konumundaki defterdar, başkan, müftü ve müdür unvanlı kadrolar.

Bu kadrolara atanan bürokratlar, görev süresi 4 yılla sınırlı olmakla birlikte süresi dolmadan da her zaman görevden alınabilecek.

Mevcut bürokratlar açısından 4 yıllık süre, yeni yasanın yürürlüğe gireceği tarihte başlayacak. Fakat, hükümet birlikte çalışmak istemediği mevcut bürokratları, 4 yıllık sürenin başladığı günün ertesinde görevden alabilecek.

Habertürk'te yayımlanan haberin tamamını okumak için tıklayın