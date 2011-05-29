-ÜST DÜZEY BİR ALMAN KOMUTAN YARALANDI KABİL (A.A) - 28.05.2011 - Afganistan'ın kuzeyindeki Takhar bölgesinin Talokan kentinde, valilik binasına düzenlenen intihar saldırısında üst düzey bir Alman komutanın yaralandığı bildirildi. Alman ordusunun, Der Spiegel dergisinin internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, saldırıda, Afganistan'ın kuzeyindeki NATO güçlerinin komutanı General Markus Kneip ile beraberindeki 3 askerin yaralandığı belirtildi. -ÖLENLERİN SAYISI 7'YE ÇIKTI- Takhar Valiliği Sözcüsü Feyaz Muhammed Tevhidi, saldırıda 3 Alman askeri ve aralarında ülkenin kuzeyinden sorumlu Emniyet Müdürü Muhammed Davud ve Takhar emniyet müdürünün de bulunduğu 4 Afgan'ın öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını belirtti. Bu arada bir Taliban sözcüsü, saldırıyı üstlendiklerini açıkladı. Valilik yetkililerinden Kutbudin Kemal, binada iç güvenlikle ilgili bir toplantının yapıldığını, toplantıdan sonra yetkililerin odadan çıktığı sırada koridorda bekleyen eylemcinin üzerindeki bombayı patlattığını belirtmişti. Yetkili, Takhar Valisi Abdülcabbar Takva'nın da yaralandığını açıklamıştı.