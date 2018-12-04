"Üst düzey AKP'li yetkili: MHP ile görüşmeler büyükşehirler üzerinden yürüyor, iller dahil değil"

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, üst düzey AKP'li bir yetkilinin sözlerine bugünkü köşesinde yer verdi. İddiaya göre MHP ile AKP arasında süren yere seçim ittifakı büyükşehirler üzerinden dönüyor, iller buna dahil değil.

Memleketi Kars ile ilgili olarak "llerde ittifak yok, sadece büyükşehirlerde var’" başlıklı köşesinde yerel seçim hakkında bilgi veren Zeyrek, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

“Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu”, geçen Cumartesi günü AnkaraAltınpark Caddesi'nde bir kültür merkezi açtı.

Geçmişte tek il olan ve üçe bölünen Kars'ın bütün kanaat önderleri, siyasetçileri oradaydı.

Elbette en çok konuşulan konu, Kars'ta hangi partinin kimi aday göstereceği idi. Haliyle de belediye başkan adaylarının bazıları da oradaydı.

Aralarında durumu en net olan ise Çetin Nazik'ti. Çünkü güne MHP'nin “Kars Belediye Başkan Adayı” olarak başlamıştı. Kültür merkezi açılış törenine katılanların bir bölümünde de “AK Parti ve MHP Kars'ta ittifak yapacak” inancı hakimdi ve Çetin Nazik onlar tarafından ittifakın adayı gibi algılanmıştı.

Bu bilgi ışığında ben de “MHP Kars adayını açıkladığına göre AK Parti Kars'tan aday göstermeyecek” diye düşünmeye başladım. Çünkü 2014 seçimlerinde MHP'nin belediye başkanlığı kazandığı illerden biri Kars'tı.

Bu düşüncemi telefonla konuştuğum üst düzey bir AK Parti'li yetkili ile paylaştım.

Tepkisi, “Olur mu öyle şey? Son seçimdeki oy dağılımına baktın mı hiç? Kars'tan aday göstereceğiz” oldu.

“Hani 2014'te MHP'nin kazandığı illerde MHP'yi destekleyecektiniz” dedim.

“Bizim görüşmelerimiz Büyükşehir Belediyeleri üzerinden yürüyor. İller görüşmelere dahil değil” karşılığını verdi.