-ÜSSE İNMEYE ÇALIŞIRKEN DÜŞMÜŞ RABAT (A.A) - 26.07.2011 - Fas'ın güneyinde meydana gelen uçak kazasında 78 kişinin öldüğü bildirildi. Fas ordusundan yapılan açıklamada, düşen askeri uçaktaki yolculardan 3'ünün ise ağır yaralı olduğu belirtilirken, uçağın güneydeki dağlık Guelmim kasabasındaki askeri hava üssüne inmeye çalıştığı sırada düştüğü bildirildi. Faslı yetkililer, Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait C-130 tipi uçakta bulunanların Hava Kuvvetleri mensubu olduğunu söyledi. Resmi haber ajansı MAP, tartışmalı bölge Batı Sahra'daki Dahla'dan kalkan uçağın ülkenin kuzeyindeki Kinitra bölgesine giderken Guelmim'de durmayı planladığını duyurdu. MAP, uçakta 60 asker, 12 sivil, 9 kişilik de mürettebat bulunduğunu belirtirken, uçağın Guelmim'in 10 kilometre kuzeydoğusunda düştüğünü bildirdi. Yetkililer, başkent Rabat'ın 600 kilometre güneybatısındaki Guelmim'de meydana gelen kazanın nedeni hakkında henüz açıklama yapmadı. Fas, eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'nın yönetimini 1979 yılında devralmıştı. Sahra halkı ise maden zengini bölgede bağımsız bir devlet kurmak istiyor. BM barış gücü askerleri ise 1991'den beri bölgede bulunuyor. BM, Batı Sahra'da bir referandum yapılmasını isterken, Rabat yönetimi yarım milyon kişinin yaşadığı bölgeye bağımsızlık yerine geniş kapsamlı özerklik verilmesini öneriyor.