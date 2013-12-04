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'Uslu' olmayana öğretmenlik de yok!

Öğretmen adayları, pedagojik formasyona ’uslu öğrenci ’ kriteri diye yorumladıkları karara sosyal medyada tepki gösterdi

04 Aralık 2013 10:29

YÖK, formasyon eğitimine 'disiplin cezası almama' şartı getirdi.Tepkiler üzerine YÖK Yürütme Kurulu 'uslu öğrenci' şartının kaldırılması için karar aldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), eğitim fakülteleri dışında üniversitelerin diğer fakültelerinden, özellikle de fen- edebiyat fakültelerinden mezunların öğretmen atamalarına başvurabilmeleri için gerekli olan pedagojik formasyon eğitimine ‘disiplin cezası almama’ şartı getirdi. Adaylar, pedagojik formasyona ’uslu öğrenci ’ kriteri diye yorumladıkları karara sosyal medyada tepki gösterdi. Tepkiler üzerine YÖK Yürütme Kurulu toplanıp uygulamanın geri alınması için YÖK Genel Kurulu’na tavsiyede bulunma kararı aldı.

YÖK Genel Kurulu, 2012 yılında kaldırdığı ancak gelen tepkiler üzerine 2013’ün nisan ayında tekrar geri getirmek zorunda kaldığı, pedagojik formasyon uygulamasının usul, esas ve kontenjanlarını duyurdu.

‘Başvuru’ başlıklı 5’inci maddede adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve lisans mezuniyeti akademik ortalamaları dikkate alınarak puan üstünlüğü esasına göre ÖSYM tarafından merkezi olarak programlara yerleştirileceği kaydedilirken, eğitime başlamaya hak kazanan adayların kayıt yaptırması için ‘mezun olduğu üniversiteden disiplin cezası almadığına dair belge’ getirmesi şartı koşuldu.

 

YÖK geri adım atıyor

 

Tepkiler üzerine YÖK kararından geri adım atmak zorunda kaldı. YÖK Yürütme Kurulu dün yaptığı toplantıda, ‘disiplin cezası almamış olma’ şartının kaldırılması gerektiği görüşüne vardı ve bu görüşün son kararın verileceği YÖK Genel Kurulu’na iletilmesini kararlaştırdı. YÖK Genel Kurulu’nun, yürütme kurulunun kararını benimsemesiyle birlikte söz konusu disiplin kriteri kaldırılmış olacak. Yürütme kurulu, konu YÖK Genel Kurulu’nda düzeltilene kadar öğrencilerin olası hak kaybı yaşamaması için de bir önlem aldı ve üniversitelere, ‘geçici kayıtları alın’ talimatı verdi.

 

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