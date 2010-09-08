-USLU: ARADAKİ FARKI BİLMEK İSTİYORUM ANKARA (A.A) - 08.09.2010 - Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Salim Uslu, ''(Anayasa bütünüyle yenilensin) diyen TÜSİAD, niçin bugün kısmi değişiklik değil, tüm anayasanın değişmesini isterim diyor? Bu aradaki farkı bilmek istiyorum. Dün 37 maddelik kısmi değişikliğe 'evet' diye ilan verenlerin, bugün 'hayır ben kısmi değişiklikten tatmin değilim, bütünüyle değişmesini istiyorum' diyor. Bu aradaki çelişkinin de bir şekilde izaha muhtaç olduğunu belirtmem gerekiyor. Ben tabii bunu sorguladım'' dedi. Uslu, Konfederasyon Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Çorum'da yaptığı bir konuşmanın abartılarak tartışıldığını belirterek, sözlerinin arkasında durduğunu, konuya ilişkin görüşlerini açıklamak için de basın toplantısı düzenlediğini söyledi. -''TÜSİAD'IN ÇELİŞKİSİ''- Uslu, TÜSİAD ve bazı örgütlerin 24 Eylül 2001 tarihinde gazetelere ilan vererek, ''kısmi anayasa değişikliklerini'' desteklediklerini kamuoyuna duyurduklarını hatırlatarak, şöyle devam etti: ''(Anayasa bütünüyle yenilensin) diyen TÜSİAD, niçin bugün 'kısmi değişiklik değil, tüm anayasanın değişmesini isterim' diyor? Bu aradaki farkı bilmek istiyorum. Dün 37 maddelik kısmi değişikliğe 'evet' diye ilan verenlerin, bugün 'hayır ben kısmi değişiklikten tatmin değilim, bütünüyle değişmesini istiyorum' diyor. Bu aradaki çelişkinin de bir şekilde izaha muhtaç olduğunu belirtmem gerekiyor. Ben tabii bunu sorguladım.'' TÜSİAD'ın 16 Haziran 2008 tarihinde kendilerinin de aralarında bulunduğu birçok sivil toplum kuruluşuna ''bir anayasa konvansiyonu toplanması'' çağrısında bulunduğunu dile getiren Uslu, TÜSİAD'ın çağrı yazısını göstererek, Hak-İş'in de ''TOBB'un öncülüğünde yapılan anayasa çalıştayının yarım bırakılmaksızın devam etmesi'' görüşünü içeren bir cevap verdiklerini kaydetti.