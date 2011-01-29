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Ekonomi

USLU: "SİYASİ PLANLARIM YOK" ÇORUM (A.A)

29 Ocak 2011 16:32

-USLU: "SİYASİ PLANLARIM YOK" ÇORUM (A.A) - 29.01.2011 - HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Salim Uslu, siyasi planlarının olmadığını belirterek, ''Şu an görevimizin başındayız. Umuyorum bu görevimizi başarı ile yerine getirmenin heyecanını sürdürürüz, bu heyecanın yarım kalmasını arzu etmem'' dedi. Uslu, HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından ''Genç İstihdamın Desteklenmesi'' kapsamında hazırlanan, ''Torna Tasarım ve Üretim Operatörü Yetiştirme (GİMEP)'' projesinin açılış toplantısına katılmak için geldiği Çorum Anitta Otel'de gazetecilere açıklamalarda bulundu. Siyasete girmesi için çağrıların ve davetlerin her dönem olduğunu ifade eden Uslu, ''Ama ben daha önceki sözlerimi tekrar etmek istiyorum. Sivil toplumun gereğine, önemine ve sorun çözme yeteneğine güveniyorum. Ülkenin geleceğinin kurgulanmasında sivil toplumun çok önemli hizmetlerinin olacağına inanıyorum. Şu an görevimizin başındayız. Umuyorum bu görevimizi başarı ile yerine getirmenin heyecanını sürdürürüz, bu heyecanın yarım kalmasını arzu etmem'' dedi.  Bir gazetecinin ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasete girmeniz için teklifte bulunması halinde ne cevap verirsiniz?'' sorusuna Uslu, ''Henüz bulunmadı. Var sayımlar üzerinden bir şey söylemem doğru olmaz. Daha önceki yıllarda benzer şeyler olmuştur. Gerekçelerimi ifade ettim. Gerekçelerim makuldür. Siyasete girme çağrısı sadece Sayın Başbakandan gelmiş değildir. Geçmiş yıllarda farklı siyasi partilerden ve genel başkanlardan davet aldım. Sonuç itibariyle ben gerçekten sivil toplumunun önemine inandığımı, sivil toplumun Türkiye'nin sorunlarının çözümündeki öneminin giderek arttığını ve bu konuda proje bazlı teknik çalışmalar yaparak, önemli katkılar sağlayacağımıza inanıyorum'' diye konuştu.  Bir gazetecinin, ''Çorum kamuoyunda sizin aday olacağınız yönünde kanaatler oluştu'' şeklindeki sorusuna Uslu, ''Siyaset konusunda kampanyaya girmiş değilim, genelde uzak durmaya çalışıyorum. Dostlarım arkadaşlarım gönüllerinden geçenleri söylüyorlarsa müteşekkir olurum. Hizmet bizim için önemli ve öncelikli. Nerede ne zaman hizmet yapacağımızı biraz da şartlar belirler. O şartların benim için en verimli ortamı sendikacılık, konfederasyon yöneticiliği diye düşünüyorum'' şeklinde cevap verdi.

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