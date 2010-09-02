-USLU "AFİŞ" İÇİN İFADE VERDİ ANKARA (A.A) - 02.09.2010 - Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, ''Darbelerin Karanlığından Demokrasinin Aydınlığına Evet'' afişleri nedeniyle ''298 sayılı Seçim Yasası'na muhalefet ettiği'' iddiasıyla hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Uslu ve beraberindekiler, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Kürşat Kayral'a yaklaşık yarım saat ifade verdi. Uslu'nun, savcılık ifadesinde, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. İfadenin ardından, Ankara Adalet Sarayı'ndan ayrılışı sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uslu, bir halk oylamasının söz konusu olduğunu belirterek, ''Halkın kendi sözünü söylemesi çok doğaldır. Bütün dünyada özellikle referandumun, doğrudan demokrasinin ana vatanı olan İsviçre'de çok sık referandum yapılmaktadır ve orada herkes, sivil toplum örgütleri afişlerle kendi görüşlerini, düşüncelerini ve beklentilerini ifade edebilme özgürlüğünü kullanabilmektedirler'' dedi. Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Burada da YSK'nın daha önce 1986 yılında vermiş olduğu bir karar vardır. Seçimlerin temel hükümleri yasası aslında işçi işveren sendikaları ve konfederasyonlarını kapsamamaktadır. YSK kendi kendisiyle çelişkiye düşmüştür. Anayasa Mahkemesinin kararı vardır, YSK'nın görev süresi seçim yasaklarının başladığı tarihlerle sınırlıdır. Oysa bizim afişlerimiz seçim yasakları başlamadan önce Anayasa Mahkemesinin kararına uygun bir biçimde bilboardlarda yer almıştır ve sonuçta bizim genel kurul kararlarımızın ve tüzüğümüzün gereğidir. Hak-İş darbelere karşıdır ve karşı olmak zorundadır. Seçime girmek, seçim yasakları içinde olmak gibi zoraki bir yorumla karşı karşıya kalmamıza üzüldüm doğrusu.''