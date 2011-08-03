-USLANMAZ HIRSIZ YAKALANDI İZMİR (A.A) - 03.08.2011 - İzmir'in Gaziemir ilçesinde, otomobil çalmaya çalışırken kendini fark edip müdahalede bulunan görev izinli polis memurunu yaralayan, önce çaldığı otomobille ardından da çaldığı bir motosikletle kaçmaya çalışan hırsız yakalandı. Alınan bilgiye göre, Gaziemir'de park halindeki otomobile giren bir kişinin düz kontak yapmaya çalıştığını fark eden görev izinli polis memuru E.Y, durumu 155'e bildirdi ve hırsızın kaçmasını engellemek istedi. Boğuşma sırasında polis memurunu elindeki tornavidayla kolundan yaralayan E.Ö, yakında park halinde bulunan başka bir otomobili çalarak olay yerinden kaçtı. Çaldığı otomobili Yeşilyurt semtinde terk eden hırsız, yol kenarında park halindeki bir motosikleti çalarak kaçmaya devam etti. Vatandaşların, hırsızın arabayı terk edip motosiklet çaldığını polise bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Polis, kovalamaca sonunda motosikletle kaçmaya çalışan E.Ö'yü yakaladı. 20 gün önce cezaevinden çıktığı ve 23 suçtan kaydının bulunduğu belirlenen E.Ö, gözaltına alındı. Hafif yaralanan polis memuru tarafından da teşhis edilen E.Ö, sorgulanmasının ardından adliyeye sevk edildi.