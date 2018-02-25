Üsküp'ten, askerlere 5 bin çorap

Mehmet YİRUN- Yılmaz BEZGİN/REYHANLI (Hatay), (DHA) - KIRKLARELİ’nin Üsküp Belediyesi tarafından Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan askerlere 5 bin çift çorap dağıtıldı.

Kırklareli’nin Üsküp beldesinden yola çıkan, aralarında Belediye Başkanı Mustafa Kasap, meclis üyeleri ile asker ailelerinin de bulunduğu heyet, Hatay’ın Reyhanlı ilçesine geldi. Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi ile görüşen heyet daha sonra gazetecilere açıklama yaptı. Trakya halkının her zaman Mehmetçik ve bölge halkının yanında olduğunu belirten Üsküp Belediye Başkanı Hüseyin Kasap, \"1400 kilometre öteden Mehmetçiğimize destek amaçlı olarak Üsküp halkı olarak buradayız. Kırklarreli’nin, Trakya’nın selamını getirdik. Oradaki arkadaşlarımızın yüreği Mehmetçiklerimizle beraber atmaktadır. Gelirken de beraberimizde askerlerimiz için 5 bin çift çorap getirdik\" dedi.



FOTOĞRAFLI