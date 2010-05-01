Üskül: Siirtlilerin günahı yok

T24 - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Zafer Üskül, Siirt'teki cinsel istismar olayı ile ilgili olarak, "Siirtlileri bu işin dışında tutmak lazım, onların hiç suçu ve günahı yok" dedi.





Zafer Üskül, Siirt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün "Yeşeren Umutlar Projesi" kapsamında Siirt Polis Meslek Yüksek Okulu'nda yoksul ailelere mensup 130 ilköğretim okulu öğrencisine verdiği kahvaltıya katıldı.





Okul bahçesinde öğrencilerle sohbet eden Üskül, polislerin insan haklarına saygılı, bilgili ve görgülü yetişmeleri gerektiğini belirterek, herkesin polise yardımcı olmasını istedi.





Gazetecilerin cinsel istismar olayına ilişkin sorularını da yanıtlayan Üskül, "Siirt'e araştırma ve çalışma için geldik. Siirtlileri bu işin dışında tutmak lazım, onların hiç suçu ve günahı yok. Suç işleyen dünyanın her yerinde oluyor. Ama Siirtlileri çok seviyoruz" diye konuştu.

