Üskül: Eylemcilere saldırı emrini kim verdi

Eski AKP Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Prof. Zafer Üskül, Başbakan Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın "polisin aşırı gaz kullandığı" açıklamalarını değerlendirirken, "Peki bu eylemcilere saldırı emrini kim verdi" diye sordu.

Üskül, Gezi Parkı olaylarını T24'e değerlendirirken, "Aşırı güç kullanan güvenlik görevlisi elbette yaptığından sorumludur. Ama ona emir verenlerin sorumluluğu olmayacak mı" dedi.

Üskül'ün, Nevruz olayları nedeniyle 2008 yılında TBMM'de hazırladıkları raporu da ekleyerek T24'e yaptığı değerlendirmeler şöyle:

"Başbakan Vekili Sayın Bülent Arınç, Taksim Gezi Parkı olaylarıyla ilgili olarak, "Polisin gaz kullanması işi çığırından çıkardı" demiş. Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan da, güvenlik güçlerinin aşırı güç kullandığını kabul etmişti. O zaman provokatör kim?

Bülent Arınç, gezi parkı protestosu eylemcilerinden, hükümet adına özür de diledi.

Peki, polise, özür dilenen bu eylemcilere saldırı emrini kim verdi? Aşırı güç kullanan güvenlik görevlisi elbette yaptığından sorumludur. Ama, ona emir verenlerin sorumluluğu söz konusu olmayacak mı?

TBMM İnsan Haklarını inceleme Komisyonu, 2008 Nevruz olayları ile 2010 Ankara tekel işçileri Sıhhiye eylemleri üzerine hazırladığı raporlarda, güç kullanımının koşullarını son derece ayrıntılı bir biçimde ortaya koymuştu. Ayrıca, toplumsal olaylara müdahalede, güvenlik görevlileri tarafından insan haklarının ihlal edilmemesi için yapılması gerekenleri 2008 raporunun sonunda 25 madde halinde sıralamıştı. 2010 raporunda, biber gazının hangi koşullarda, nasıl kullanılabileceğini tüm teknik ayrıntılarıyla belirlemişti. 2010 Raporunda, yaşanan insan hakları ihlallerinden Ankara Valisi ile Ankara Emniyet Müdürü sorumlu tutulmuş, haklarında soruşturma açılması istenmişti Raporlara, TBMM sitesinde, İhtisas Komisyonları ve ardından İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu tıklandıktan sonra, 23. dönem raporları açıldığında ulaşılabilir) .

Gezi eylemcilerine yapılanlar insan hakları ihlalidir.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Türkiye İnsan Hakları Kurumu neden olayları incelemez?

Gezi protestosunun simgesi olarak gösterilen 'kırmız elbiseli kadın', çok açık bir biçimde, yasa dışı olarak şiddete maruz kalmıştır ve zararını tazmin ettirmeye hak kazanmıştır."