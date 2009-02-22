Üskül de AİHM'e gidiyor

Türkiye'de insan hakları ihlallerini inceleyen komisyonun başkanı Üskül, adil yargılanma hakkı elinden alındığı gerekçesiyle İHAM'da dava açıyor.



Sabah gazetesinin haberine göre TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Zafer Üskül ile Ergenekon soruşturması kapsamında bir süre gözaltında tutulan eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz arasındaki 9 yıllık dava İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ne (İHAM) taşınıyor.



Üskül, kendisine iki kez üst üste haksız yere olumsuz sicil veren Kemal Gürüz ve eski rektör Vural Ülkü'ye açtığı tazminat davasının hâlâ sonuçlanmaması üzerine "adil yargılanma hakkım elimden alındı" diyerek, bu hafta İHAM'a gidiyor.



Türkiye'de insan haklarına saygı ve bu konudaki gelişmeleri izlemek için TBMM'de kurulan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı'nı, İHAM'da hak aramaya iten süreç, 9 yıl önce başladı. Anayasa hukukçusu Üskül, Mersin Üniversitesi'nde Rektör Yardımcısı olarak görev yaparken üst üste iki kez hakkında olumsuz sicil verildi. Üskül, Adana 2. İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme, verilen kararın objektif kriterlere uymadığı gerekçesiyle önce yürütmeyi durdurma kararı verdi, sonra da işlemi iptal etti. Üskül de bunun üzerine Kemal Gürüz ve Rektör Vural Ülkü'yü mahkemeye verip, tazminat istedi.

Üskül 2004'te ikisinden toplam 25 milyar liralık tazminat kazandı ancak, temyiz süreci tam bir yılan hikâyesine döndü. Dava, iki kez Yargıtay tarafından bozulunca toplam 3 kez yerel mahkemede ele alındı. Aradan 9 yıl geçmesine karşın karar kesinleşmeyince AKP Mersin Milletvekili Üskül, makul yargılanma süresi geçtiği gerekçesiyle İHAM'a dava açmaya karar verdi.



Bitmeyen dava süreci



Üskül, 1999 sonunda Ülkü ve Gürüz hakkında tazminat davası açtı. Yerel mahkeme, 2.5 yıl sonra görevsizlik kararı verdi. Karar Üskül'ün başvurusu üzerine Yargıtay'da bozuldu. Yerel mahkemede dava tekrar görüldü, 2004'te faizle birlikte Ülkü ile Gürüz'ün ayrı ayrı 12 milyar 500 bin lira ödemesine karar verildi. Bu kez de karşı taraf temyiz etti. Yargıtay, yine bozdu. Yerel mahkeme de Yargıtay kararına uyarak tazminata gerek olmadığı kararı verdi. Şimdi de Üskül, Yargıtay'a götürmeye hazırlanıyor.



