AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin ilçedeki birçok taşınmazı, aralarında kaçak yurtlarda çocukların istismarına sebep olan Ensar Vakfı’nın da olduğu çok sayıda cemaat vakfına tahsis ettiği ileri sürüldü.

Birgün'den Uğur Şahin'in "Üsküdar'ın tapusunu tarikatlara vermişler" başlıklı haberi şöyle:

Üsküdar Belediye Meclisi’nin CHP’li Üyesi, Avukat Banu Gün Öztürk’ün AKP’li Üsküdar Belediyesi ile çeşitli kurumlar arasında imzalanan protokollere ilişkin soru önergesine verilen yanıt, Üsküdar’daki birçok taşınmazın cemaat ve yandaş vakıflara tahsis edildiğini ortaya çıkardı.

CHP’li Öztürk, 30 Mart 2014’ten itibaren, Üsküdar Belediyesi’nin tarikatlar ve yandaş vakıflarla imzaladığı protokollere ilişkin soru önergesi verdi. CHP’li Öztürk’e, Belediye Başkanı Hilmi Türkmen tarafından verilen yanıtta, Üsküdar Belediyesi’nin kamu arazilerini yandaş vakıflara ve tarikatlara verdiği liste halinde yer aldı.

Üsküdar Belediyesi’nin vakıflar ve cemaatlerle imzaladığı protokoller şöyle:

İlim Yayma Cemiyeti’ne büyük kıyak

»Türkmen’in verdiği yanıta göre; Üsküdar Belediyesi, İlim Yayma Cemiyeti ile 2014 yılında bir protokol imzaladı. 5 yıl geçerli olan protokol ile söz konusu cemiyete, ‘öğrenci konuk evi’ açması için arazi tahsis edildi. Yine iki kurum arasında 2014’te imzalanan 10 yıl geçerli protokolle; İlim Yayma Cemiyeti’ne “eğitim faaliyeti ve yurt” nedeniyle arazi verildi.



»Kurucuları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da yer aldığı ‘İnsan ve İrfan Vakfı’ ile Üsküdar Belediyesi, 2015’te bir protokol imzaladı. İmzalanan protokolle, “kadınlara ve gençlere yönelik kurs faaliyeti” kapsamında söz konusu vakfa, iki arazi tahsis edildi.

Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı’na iki arazi

»Birçok AKP’li vekilin kurucuları arasında yer aldığı Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (NEYAD) ile Üsküdar Belediyesi arasında 2015 yılında bir protokol hazırlandı. Derneğe protokol kapsamında, “ilmi, sosyal kültürel vb alanlarda araştırmalar” başlığıyla iki arazi tahsis edildi.



»Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı ile Üsküdar Belediyesi arasında, biri 2014’te, diğeri ise 2015’te olmak üzere 5 yıl geçerli iki farklı protokol imzalandı. Belediye, “Sosyo- kültürel faaliyetler ve öğrencilerin barınmaları amacıyla” vakfa iki arazi verdi.

Ensar’a yurt için bina

»Kaçak yurtlarda çocukların cinsel istismarına sebep olan Ensar Vakfı ile Üsküdar Belediyesi arasında 2014’te hazırlanan protokolle, Ensar’a öğrenci yurdu için bina verildi. İki kurum arasındaki 2015 yılındaki protokolle Ensar Vakfı’na yine yurt için 2020’ye kadar bina tahsis edildi.



»Üsküdar Belediyesi, 2011 yılında kurulan İftah İlim ve Kültür Derneği’ne de 2016 yılında hayata geçirilen 10 yıllık protokolle bina verdi.

TÜRGEV ile 30 yıllık protokol

»Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ile Üsküdar Belediyesi arasında ‘30 yıl geçerli olmak üzere’ protokol imzalandı. Söz konusu protokolle, TÜRGEV’e yurt için bina tahsis edildi.



»Sosyal faaliyet olarak ‘umre’ gezileri düzenleyen İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği ile Üsküdar Belediyesi arasındaki protokolle, ‘milli ve manevi duyguları geliştirmek’ için derneğe bina tahsis edildi.



»Destekçileri arasında Esra Albayrak, Sümeyye Erdoğan, Erdoğan Demirören, Ethem Sancak ve Ali Ağaoğlu gibi isimlerin yer aldığı Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) ile Üsküdar Belediyesi iki farklı protokol imzaladı. 2015’te imzalanan iki protokolle; belediye, TOGEM-DER’e kurs açması için bir yer ile anaokulu binası için bir arazi tahsis etti.

Çocukların kaderi vakıfların elinde!

Konuya ilişkin BirGün’e konuşan CHP’li Meclis Üyesi Banu Gün Öztürk, şunları söyledi: “CHP grubu olarak Üsküdar Belediyesi’nin kendisine ait bir yurt açmasını teklif etmiştik. Bunu 3’üncü kişilere, vakıflara ve derneklere yaptırmak yerine, kendi taşınmazını kendi işletmesi yöntemiyle yapılmasını teklif ettik. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti, çocukları için yurt işletemiyor ama üye aidatları ve bağışlar ile ayakta kalan dernek vakıflar işletebiliyor.”***

Müftülüğe ‘yeşil alan’ tahsisi

Üsküdar Belediyesi, 2014’te hazırlanan protokollerle İlçe Müftülüğü’ne ‘dini eğitim hizmetleri’ için 3 arazi tahsis etti. Üsküdar Belediyesi’nin müftülüğe tahsis ettiği arazilerden birisinin ‘yeşil alan’, diğerinin ise ‘spor alanı’ olduğu görülüyor.