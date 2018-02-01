T24 LogoT24 Logo
Gündem

Üsküdar'daki feci kazada ölenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL,(DHA) ÜSKÜDAR'DA 3 kişinin öldüğü 5 kişinin de yaralandığı feci kazada ölenlerin cenazeleri, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından  Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı

01 Şubat 2018 15:43

Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL,(DHA)
ÜSKÜDAR\'DA 3 kişinin öldüğü 5 kişinin de yaralandığı feci kazada ölenlerin cenazeleri, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından  Adlı Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CengizTıp Kurumu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24