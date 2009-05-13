Üsküdar'daki aramalarda sonuç yok

Üsküdar-Vaniköy sahilinde dün el bombasının çıktığı bölgede denizde yapılan arama çalışmalarında mühimmat bulunamadı



Üsküdar'da Vaniköy Parkı sahilinde yapılan aramalarda mühimmat bulunamadı.



Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler tarafından Vaniköy Parkı açıklarında sabah saatlerinde başlatılan ve sualtı detektörü de kullanılan aramalar, saat 16.15 sıralarında sona erdi.

Yapılan aramalarda, herhangi bir mühimmata rastlanmadığı bildirildi.

Aramaların sona ermesinin ardından deniz polisi tekneleri olay yerinden ayrılırken, kıyıda bulunan emniyet kuvvetleri de bölgeyi terk etti.



İsmi açıklanmayan balıkçı, dün akşam saat 18.30 sıralarında 155 polis imdat telefonunu arayarak, Vaniköy sahilinde balık tutarken oltasına bir el bombası takıldığını söylemişti. Bunun üzerine söz konusu yerde arama çalışmaları başlatmıştı.