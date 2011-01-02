-ÜSKÜDAR'DA TAKSİ SÜRÜCÜSÜ SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜ İSTANBUL (A.A) - 02.01.2011 - Üsküdar'da bir taksi sürücüsü tabancayla öldürüldü. Alınan bilgiye göre, İcadiye Mahallesi Sübyeci Sokak üzerinde 34 TDN 61 plakalı taksinin sürücüsü Kenan Önal (54), aracı içinde ağır yaralı halde bulunarak Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ensesinde ve sırtında 3 kurşun yarası olduğu anlaşılan Önal, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Önal'ın, gasp amacıyla öldürüldüğü üzerinde durulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.