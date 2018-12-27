Üsküdar'da Süleymancılara ait yurt binası için 400 metrelik 'tünel' kazıldı

İstanbul Üsküdar'da evlerinin altından bir tünel geçtiğini tesadüfen fark eden mahalleli panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler içinden bir insanın geçebileceği genişlikte, 400 metre uzunluğunda bir tünel tespit etti. Tünelin bir Süleymancılar tarikat yurduna ait olduğu belirlendi. Yurt yetkilileri tüneli kapatacaklarını söyledi.

Sözcü'den Tugay Saday'ın haberine göre Üsküdar’a bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde önceki sabah işe gitmek için evinden çıkan bir vatandaşın aracının arka tekeri bir göçüğe saplandı. Komşularının yardımıyla aracını kurtaran vatandaş, bir anda ortaya çıkan göçüğün sebebini araştırmaya başladı. Göçüğün; evlerinin altından geçen bir tünele ait olduğunu tespit eden vatandaş durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.

400 metre uzunluğunda

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve belediye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda vatandaşları tedirgin eden tünelin, yaklaşık 400 metre uzunluğunda olduğu belirlendi. Tünelin yakın zamanda yapımına başlanan Süleymancılar tarikatına ait Çengelköy Sultan Murat Kur’an Kursu Talebe Yurdu'na ait olduğu tespit edildi.

Yurt yetkililerine ulaşıldı

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yurt yetkililerine ve yurdun yapımını üstlenen müteahhitte ulaştı. 4 ay önce gizlice yapımına başlanan 400 metrelik tünel için tarikat mensupları “Atık su gideri için yaptık” savunması yaptı. Tünelin kaçak ve usulsüz bir şekilde ana kanalizasyon hattına bağlandığı öğrenildi. Ancak inşaat halindeki yurda neden ‘gizli atık su giderine’ ihtiyaç duyulduğu ise aydınlatılamadı.

Tünel kapatıldı

Yurt yetkilileri, mahalleliyi tedirgin eden 400 metrelik tünelin usulsüz yapıldığını itiraf ettiler. Belediye ekipleri de iş makineleriyle tüneli kapattı.

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