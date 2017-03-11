Üsküdar'da parka ve boş araziye seçmen kaydı yapılmış

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde, halkın ortak kullanıma ait olan Doğancılar Parkı’nda üç kişiye ikametgâh verildiği öne sürüldü.

Birgün gazetesinden Uğur Şahin'in haberine göre, Ahmediye Mahallesi, Tunus Bağı Caddesi’ndeki Doğancılar Parkı’nda kayıtlı olan, soyadları farklı üç seçmene, kapı numarası bile verilmiş. Tunus Bağı Caddesi’nde kapı numaraları 58 ile son bulurken, parkta kayıtlı olan seçmenlerin 1000 numaraya kayıtlı olduğu görülüyor.

Üstelik parkta yaşayanlara tebligatın bile gittiği öğrenildi. CHP Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu üyesi Avukat Onur Cingil, yaşanan duruma ilişkin Üsküdar İlçe Seçim Kurulu’na itiraz etti.

Muhtar: Sokakta yaşayanlar kalıyor

İlçe Seçim Kurulu, Av. Cingil’in itirazını kabul ederek, üç kişinin seçmen kayıtlarını dondurdu. Üsküdar İlçe Seçim Kurulu’nun kararında şu ifadeler yer aldı: “Ahmediye Mahalle Muhtarı ile yapılan görüşmede, 1000 numaralı adresin Doğancılar Parkı’na Kaymakamlık tarafından verildiğinin ve Doğancılar Parkı’nda sokakta yaşayan şahısların kaldığını beyan etmesi üzerine, yapılan araştırmada, ilgili şahısların orada bulunmadıklarına dair düzenlenmiş tutanağın gönderildiği görülmüştür…”

İlçe seçim kurulu ayrıca, park alanının yurttaşların ortak kullanıma ait, sosyal dinlenme alanları olduğunun altını çizerek, parkların özel yaşam alanı olmadığını ve kapı numarasının 1000 olarak numaralandırılmasının da mümkün olmadığını kaydetti.

Boş arazide kayıtlı seçmen var

16 Nisan’da yapılacak, ‘Anayasa değişikliği referandumu’ öncesinde, Üsküdar’daki durum bununla da sınırlı değil. Parkta kayıtlı olanların yanı sıra, Üsküdar’da, ‘boş arazide’ nüfusa kayıtlı olan seçmenlerin de olduğu ortaya çıktı. Kısıklı Mahallesi, Gemici Sokak’ta bulunan bir ev, Çamlıca Tünel inşaatı sırasında yıkıldı. Yıkılan binanın olduğu alan, ‘boş arazi’ olmasına rağmen, evde kayıtlı seçmenlerin olduğu anlaşıldı. Üsküdar İlçe Seçim Kurulu, Av. Cingil’in itirazının ardından, boş arazide kayıtlı dört seçmenin de, seçmen kaydını dondurdu.