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Üsküdar'da otobüs durağa girdi: 3 ölü, 5 yaralı

Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL,(DHA) ÜSKÜDAR'DA özel halk otobüsünün durağa girmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemeler göre 3 kişi öldü,5 kişi de yaralandı

01 Şubat 2018 13:53

Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL,(DHA)
ÜSKÜDAR\'DA özel halk otobüsünün durağa girmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemeler göre 3 kişi öldü,5 kişi de yaralandı.
Olay saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Üsküdar Dr. Eyüp Aksoy Caddesi\'nde ilerleyen özel halk otobüsü durağa yanaşan İETT otobüsünün önüne geçmek istedi. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce İETT otobüsüne çarptı. Sonra kaldırıma çıkarak durakta bekleyenleri ezdi. Feci kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.
Olay yerindeki inceleme sürüyor.

 

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