ÜSKÜDAR'DA OTOBÜS DURAĞA GİRDİ : 3 ÖLÜ (2)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Üsküdar\'da özel halk otobüsünün durağa girmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemeler göre 3 kişi öldü.

Olay saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Üsküdar Dr. Eyüp Aksoy Caddesi üzerinde sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden hakimiyetini kaybettiği özel halk otobüsü önce bir İETT otobüsüyle çarpıştıktan sonra durağa girdi. Feci kazada ilk belirlemeler göre 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerindeki inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-olay yerinden görüntüler

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