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 Üsküdar'da öğretmeni vuran saldırgan tutuklandı

Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, (DHA) ÜSKÜDAR'da okul koridorunda kavga ettiği öğretmeni silahla vuran kişi tutuklandı

13 Kasım 2018 15:33

Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, (DHA) ÜSKÜDAR\'da okul koridorunda kavga ettiği öğretmeni silahla vuran kişi tutuklandı.
Olay  7 Kasım\'da Üsküdar Valide-i Atik Mahallesi\'nde bir orta okulda meydana gelmişti.  Beden eğitimi öğretmeni Alparslan A.,  bir öğrencinin dayısı olan Celal A., tarafından okul koridorunda tabanca ile vurularak yaralandı. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda Celal A., gözaltına alındı. Celal A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı\'nda mahkemece tutuklandı.

 

 

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