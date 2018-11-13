T24 LogoT24 Logo
Gündem

 ÜSKÜDAR'DA ÖĞRETMENİ VURAN SALDIRGAN TUTUKLANDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA Üsküdar'da okul koridorunda kavga ettiği öğretmeni silahla vuran kişi tutuklandı

13 Kasım 2018 15:31

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA
Üsküdar\'da okul koridorunda kavga ettiği öğretmeni silahla vuran kişi tutuklandı.
Olay  7 Kasım\'da Üsküdar Valide-i Atik Mahallesi\'nde bir orta okulda meydana gelmişti.  Beden eğitimi öğretmeni Alparslan A.  bir öğrencinin dayısı olan Celal A. tarafından okul koridorunda tabanca ile vurularak yaralandı. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda Celal A. gözaltına alındı. Celal A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı\'nda mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü:
-----------
-Saldırganın adliyeye sevki
-Saldırının güvenlik kamerası görüntüsü
-Olay günü çekilen görüntüler


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Ramazan EĞRİDHA ÜsküdarOlayKasımValidei Atik MahallesiAlparslanCelalEmniyet MüdürlüğüDüzenlenenAnadolu Adalet SarayıGörüntü Dökümü Saldırganın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24