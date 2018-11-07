Üsküdar'da öğretmene okulda silahlı saldırı (2)

Cengiz ÇOBAN- Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, (DHA) ÜSKÜDAR\'da bir öğretmen okulda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay Üsküdar Atik Valide İmam Hatip Ortaokulu\'nda saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, bir öğrencinin dayısı Celal A. ile beden eğitimi öğretmeni Alparslan A. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Araya girenlere rağmen öğrencinin velisi, silahını çıkarak öğretmene ateş etti. Okul koridorundaki kavga sırasında öğrenciler panik yaşadı. Bacağından yaralanan öğretmen olay yerine gelen ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Saldırı sonrası kaçan kişi, polis tarafından aranıyor.

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