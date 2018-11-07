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ÜSKÜDAR'DA ÖĞRETMENE OKULDA SİLAHLI SALDIRI (2)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA Üsküdar'da bir öğretmen okulda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı

07 Kasım 2018 20:26

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA
Üsküdar\'da bir öğretmen okulda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Olay Üsküdar Atik Valide İmam Hatip Ortaokulu\'nda saat 16.00 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre, bir öğrencinin dayısı Celal A ile öğretmen Alparslan A. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Araya girenlere rağmen öğrencinin velisi silahını çıkarak öğretmene ateş etti. Okul koridorundaki kavga sırasında öğrenciler panik yaşadı. Olay yerine gelen ambulansla bacağından yaralanan öğretmen, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.
Saldırı sonrası kaçan kişi, polis tarafından aranıyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Ambulansın görüntüsü
-Öğrencilerin görüntüsü
-Velinin anlatımı
-OLAYIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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