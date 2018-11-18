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Üsküdar'da 'kentsel dönüşüm' için yıkılan caminin enkaz görüntüleri tepki çekti

Enkazdan Kuran-ı Kerim çıktı

18 Kasım 2018 11:10

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Kirazlıtepe mahallesinde bir cami kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Mahalle sakinlerinin ve cami imamının sert itirazlarına rağmen 4 Ekim'de yıkılan caminin enkaz görüntüleri vatandaşlar tarafından tepki gördü.

Üsküdar’da bir cami kentsel dönüşüm nedeniyle yıkıldı. Yıkımın ardından ortaya çıkan fotoğraflar ise sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Kirazlıtepe mahallesi sakinleri ve Esentepe cami imamının bütün itirazlarına rağmen yıkılan caminin yıkıntı görüntüleri sosyal medyada sert tepkiye neden oldu. Yıkıntıların arasından çıkarılan Kur’an-ı Kerim parçaları vatandaşları isyan ettirdi.

İstanbul’un ‘muhafazâkar’ ilçelerinden biri olarak görülen Üsküdar, 2014 seçimlerinden beri AKP’li başkan tarafından yönetiliyor.

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