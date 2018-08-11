ÜSKÜDAR'DA KAZI SIRASINDA 2 KÜP BULUNDU

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA

Üsküdar\'da bir okulun kanalizasyon çalışması sırasında 2 küp bulundu. Kazı alanı güvenlik şeridiyle kapatılırken bulunan malzemeleri incelemek üzere olay yerine müzeler müdürlüğünden uzman ekiplerin gelmesi bekleniyor.

Mimar Sinan Mahallesi Fahri Atabey Caddesi üzerinde bulunan Halil Rüştü İlkokulu bahçesinde atık su ve kanalizasyon çalışması yapan kepçe operarötü kazı sırasında küp gördü. Çalışmaları durduran ekipler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Daha sonra kazı yapılan alandan alınan 2 küp, el arabasına konuldu. Küplerin incelenmesi için olay yerine yetkililerin gelmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Çıkan parçalar

-Kazı alanı görüntü

-Röportaj

-Detaylar