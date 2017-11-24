Üsküdar'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Ali Kerem BENGİ - Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ,Üsküdar\'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün Fatih Vatan Caddesi\'ndeki yerleşkesinden saat 05.00 sıralarında hareket eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Üsküdar\'da adresi daha önceden belirlenen 6 ay öncesi fiziki takip sonucu uyuşturucu satıcılarına yönelik 37 kişiye operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat Timleri ve havadan da polis helikopteri destek verdi.

Operasyon Kapsamında Yavuztürk Mahallesi, Sarı Kanarya Sokak\'ta bir gecekonduya giren özel harekat timleri ile birlikte baskın düzenleyen polis ekipleri içeride bir süre arama yaptı.Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenilirken bir miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

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