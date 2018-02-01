 ÜSKÜDAR'DA DURAĞA DALAN ÖZEL HALK OTOBÜSÜ TEKNİK İNCELEME YAPILMAK ÜZERE GÖTÜRÜLDÜ

Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL,DHA

Üsküdar\'da 3 kişinin öldüğü 5 kişinin de yaralandığı kazanın ardından özel halk otobüsü teknik inceleme yapılmak üzere çekiciyle götürüldü. Teknik arıza meydana geldiği öne sürülen otobüs, olay yerindeki incelemenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)\'ne ait bir çekiciyle yüklendi. Otobüsün imalatçı firmanın Tepeüstü\'ndeki garajına götürüldüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Bilirkişi heyetinin incelemesi

-Otobüsün çekiciye bağlanması

-Çekicinin otobüsü çekmesi

-Genel ve detay

