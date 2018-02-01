T24 LogoT24 Logo
Gündem

 ÜSKÜDAR'DA DURAĞA DALAN ÖZEL HALK OTOBÜSÜ TEKNİK İNCELEME YAPILMAK ÜZERE GÖTÜRÜLDÜ

Haber-Kamera: Enver ALAS  / İSTANBUL,DHA Üsküdar'da  3 kişinin öldüğü 5 kişinin de yaralandığı kazanın ardından özel halk otobüsü teknik inceleme yapılmak üzere çekiciyle götürüldü

01 Şubat 2018 17:59

Haber-Kamera: Enver ALAS  / İSTANBUL,DHA
Üsküdar\'da  3 kişinin öldüğü 5 kişinin de yaralandığı kazanın ardından özel halk otobüsü teknik inceleme yapılmak üzere çekiciyle götürüldü. Teknik arıza meydana geldiği öne sürülen otobüs, olay yerindeki incelemenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)\'ne ait bir çekiciyle yüklendi. Otobüsün  imalatçı firmanın Tepeüstü\'ndeki garajına götürüldüğü öğrenildi.   

Görüntü Dökümü
---------------------
-Bilirkişi heyetinin incelemesi
-Otobüsün çekiciye bağlanması
-Çekicinin otobüsü çekmesi
-Genel ve detay
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Enver ALASTeknikBüyükşehir BelediyesiİBBOtobüsünTepeüstüDökümü Bilirkişi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24