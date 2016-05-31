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Üsküdar'da denize düşen genç kız son anda kurtarıldı

Dengesini kaybederek denize düşen Hatice Demir, Harem'de bulunan Kıyı Emniyeti İstasyonu'na götürüldü

31 Mayıs 2016 21:16

İstanbul Üsküdar denize düşen genç kız, bir minibüs sürücüsünün denize atlamasıyla kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan genç kız, tedavi altına alındı.

Hatice Demir, Üsküdar sahilinde yürürken, dengesini kaybederek denize düştü. Yüzme bilmeyen genç kızın imdadına ise, hemen olay yerinin yanında bulunan minibüs durağındaki minibüs şoförü Salim Göber ve balıkçı arkadaşı yetişti.

Hürriyet'in haberine göre; vatandaşların çağrısı üzerine denize atlayan Salim Göber ve arkadaşı, Hatice Demir’i batmak üzereyken yakalayarak su yüzeyinde tutmayı başardı.

Deniz yüzeyinde bir süre bekletilen Hatice Demir, olay yerine gelen bota alınarak Harem’de bulunan Kıyı Emniyeti’nin istasyonuna götürüldü.

Burada ambulansa sevk edilen Hatice Demir, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hatice Demir’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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