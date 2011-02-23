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ÜSKÜDAR'DA DENİZE ATLAYAN GENÇ KIZ KAYBOLDU İSTANBUL (A.A)

23 Şubat 2011 00:33

-ÜSKÜDAR'DA DENİZE ATLAYAN GENÇ KIZ KAYBOLDU İSTANBUL (A.A) - 22.02.2011 - Üsküdar sahilinden denize atlayan bir genç kız kayboldu. Denizde arama çalışması başlatılırken, kızın erkek arkadaşı gözaltına alındı.  Alınan bilgiye göre, erkek arkadaşı Can E. (33) ile sahile gelen Rukiye Yayar (18), çantasını Şemsipaşa Ahmet Camisi'nin yakınındaki bankın üzerine bıraktıktan sonra, henüz belirlenemeyen nedenle denize atladı.  Can E'nin durumu cep telefonuyla bildirmesi üzerine olay yerine gelen deniz polisi, genç kızın bulunabilmesi için arama çalışması başlattı. Rukiye Yayar'ın bankın üzerinde bıraktığı çantasından nüfus cüzdanı ve özel eşyası çıktı.  Yayar'ın arkadaşı Can E, gözaltına alınarak Doğancılar Polis Merkezine götürüldü.  Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

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