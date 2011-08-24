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Üsküdar'da denizde ceset bulundu  İSTANBUL (A.A)

24 Ağustos 2011 00:46

-Üsküdar'da denizde ceset bulundu  İSTANBUL (A.A) - 23.08.2011 - Üsküdar'da denizde bir erkek cesedi bulundu.       Alınan bilgiye göre, Üsküdar İskelesi civarında, kıyıya yakın bir yerde ceset gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen deniz polisi, dalgalar nedeniyle bir süre sürüklenen cesedi kıyıya çıkardı.  25-30 yaşlarındaki bir erkeğe ait cesetten kimlik belirlemeye yarayacak herhangi bir belge çıkmadı.  Ceset, yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, kimlik tespit çalışmalarına başlandığı bildirildi.

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