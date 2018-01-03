Üsküdar'da cinayet: Eşini yaraladı, yanındaki kişiyi öldürdü (2)

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-ÜSKÜDAR\'da M.A adlı kişi, karısını bıçakla yaralarken yanındaki kişiyi öldürdü.

Olay, Üsküdar Aziz Mahmut Hüdai Mahallesi Aziz Mahmut Efendi Sokak içerisinde bir binanın 4\'üncü katındaki ikamette saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, eve geldiğinde karısını bir erkekle yakaladığı öne sürülen M.A. çılgına döndü. Karısı B.A ve yanındaki Mehmet Çütçü\'yü bıçakladı. B.A. adlı kadın ile yanındaki Mahmut Çütçü yaralandı. Her ikisi de yaralı olarak evden çıktı. B.A. kendi imkânlarıyla özel bir hastaneye gitti. Güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Mahmut Çütçü ise, sokakta yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çütçü, Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Çütçü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili çalışma başlatırken M.A\'yı yakalamak için harekete geçti.

Bir görgü tanığı \"Ben burada bir bayan müşteriye sebze veriyordum. Çocuk gömleği yırtık, atleti dağılmış bir şekilde koştura koştura bu taraftan geliyordu. Park halindeki arabaya çarptı, yere düştü. Bir de kız varmış, o da o tarafa doğru hastaneye gitmiş. Çocuğa ambulans çağırayım mı dedim. \'Çağır abi\' dedi. Telefon ettim ambulans geldi. Ambulans aldı gitti.\" dedi.

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