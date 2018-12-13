Üsküdar'da Cengiz Holding bahçesinde bomba bulundu

İstanbul'un Üsküdar ilçesinin Kısıklı semtinde bulunan Cengiz Holding'in arka bahçesine bomba düzenekli bir çanta bırakıldı. Bomba imha ekipleri, çantadaki düzeneği etkisiz hale getirdi. Fitil ateşlemeli parça tesirli el yapımı patlayıcının düşük etkili olduğu belirtildi. EYP üzerinde herhangi bir not veya örgütsel flama bulunmadığı, şüphelilerin tespiti için çevredeki güvenlik kamera görüntülerinin incelendiği bildirildi.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir holdingin bahçe duvarında şüpheli paket görüldü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bomba imha uzmanı ekiplerin yaptığı incelemede, şüpheli paketin EYP olduğu belirlendi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, incelemelerini sürdürüyor.

Fitil ateşlemeli parça tesirli el yapımı patlayıcının düşük etkili olduğu belirtildi. EYP üzerinde herhangi bir not veya örgütsel flama bulunmadığı, şüphelilerin tespiti için çevredeki güvenlik kamera görüntülerinin incelendiği bildirildi