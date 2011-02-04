-ÜSKÜDAR'DA BANKA SOYGUNU İSTANBUL (A.A) - 04.02.2011 - Üsküdar'da bir banka şubesi, silahlı kişi tarafından soyuldu. Bulgurlu Mahallesi Libadiye Caddesi'nde faaliyet gösteren bir banka şubesine gelen silahlı kişi, öğle yemeğine giden güvenlik görevlisinin yokluğundan faydalanarak kasaya yöneldi. Silah tehdidiyle vezne görevlisinden paraları isteyen soyguncu, kasada bulunan 5 bin 495 TL'yi kendisi alarak olay yerinden yaya olarak kaçtı. Polis, bankanın güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek eşkalini belirlediği soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.