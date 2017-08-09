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Üsküdar'da baba ve oğulları arasında kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Kayıplara karışan baba yakalandı

09 Ağustos 2017 13:28

Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nde, Aslan Güleryüz ile 3 oğlu arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada baba Güleryüz, 3 oğlunu da bıçakladı. Bıçaklanan çocuklardan Onur ve Ahmet Güleryüz olay yerinde yaşamını yitirirken, Orçun Güleryüz yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kayıplara karışan baba Güleryüz, bir süre sonra polis tarafından yakalandı.

Öldürülen 2 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. 

Edinilen bilgiye göre, bir lokantada çalışan Ahmet Güleryüz  ile babası Aslan Güleryüz arasında maddi nedenlerle tartışma çıktı. Tartışma sırasında baba Güleryüz elindeki bıçakla oğlunu kalbinden bıçakladı. Bu sırada uyuyan Orçun ve Onur kardeşler de çıkan seslere  uyandı. Uyanan oğullarına da saldıran baba eline geçirdiği çekiçle başlarına  vurduktan sonra evden hızla kaçarak uzaklaştı. Olayda yaralana Orçun Güleryüz evinin önüne çıkarak çevredekilerden yardım istedi.  Eve gelen polis  ve sağlık  ekipleri iki  kardeşin öldüğünü belirledi.

Olay sırasında annenin evde olmadığı öğrenildi. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Olayın ardından kayıplara karışan babaya telefonla ulaşan polis ekipleri, teslim olması konusunda çağrı yapmış, ancak katil baba teslim olmamıştı. Cinnet geçirip babayı yakalamak için çalışma başlatan polis, şahsı Kadıköy ilçesinde yakalamıştı.

Yakalandıktan sonra Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Aslan Güleryüz'ün verdiği ilk ifade ortaya çıktı. Katil baba cinayeti itiraf ederken, nedenini de kan donduran bir iddiayla açıkladı.

"Çocukların bana benzemediğini söylüyorlardı"

Aslan Güleryüz'ün ilk sorgusunda, "Senelerdir eşimin beni aldattığını şüphesini yaşıyordum. Bazı akrabalarım ve arkadaşlarım da çocukların bana benzemediğini söylüyordu. Ben de çocukların bana benzemediğini, benden olmadığını düşünüyorum. Eşim beni senelerdir aldatıyor diye düşündüm ve çocukları öldürmek istedim" dediğini öğrenildi.

 

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